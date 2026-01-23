TMW Fiorentina, sondaggio del Genoa per Abdelhamid Sabiri: il punto

Abdelhamid Sabiri è destinato a lasciare la Fiorentina nel mercato di gennaio. Il trequartista classe 1996, da tempo ai margini del progetto tecnico viola, ha collezionato una sola presenza in campionato in questa stagione e rientra tra i profili destinati a essere valutati in uscita.

Sul giocatore, ex Sampdoria tra le altre, c’è l’interesse del Genoa, alla ricerca di un rinforzo tra le linee. Stando a quanto raccolto da TMW, i rossoblù stanno monitorando il profilo del marocchino come possibile soluzione per il ruolo di trequartista, ma quella ligure non è l’unica pista italiana aperta: altre due società avrebbero preso informazioni su Sabiri per questa finestra invernale.

Reduce da un triennio trascorso prevalentemente all’estero, Abdelhamid Sabiri ha vestito le maglie di Al-Fayha, Ajman Club e Al-Taawoun, ultima esperienza prima del rientro a Firenze in questa stagione. Il centrocampista offensivo è ora orientato a ripartire in Italia con l’obiettivo di ritrovare continuità e un ruolo da protagonista. Sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2026, per Sabiri dopo una carriera da giramondo, che lo ha visto scendere in campo in Premier League (7 presenze) e Bundesliga (24) tra le altre, si prospetta una nuova esperienza in Italia.