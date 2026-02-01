TMW L'Empoli guarda in A per i rinforzi. Nel mirino Hojholt del Pisa e Sabiri della Fiorentina

Ultime frenetiche ore di calciomercato quelle che attendono le varie compagine anche di Serie B, con l'Empoli che probabilmente andrà ad apporre qualche correttivo alla rosa attualmente a disposizione di mister Alessio Dionisi, che prima del pari di ieri contro il Modena si era espresso così proprio sulla squadra in relazione al mercato: "Sono molto contento dei nuovi arrivati, ci migliorano soprattutto dopo aver perso per infortunio Pellegri, che è impossibile da sostituire. Prendere però quei profili non era semplice, è stata molto brava la società".

Ulteriori innesti, però, potrebbero arrivare, perché la compagine azzurra, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sta dialogando con Pisa e Fiorentina per due calciatori. Sponda nerazzurra, è Malthe Hojholt il prescelto dal Direttore Sportivo Stefano Stefanelli, mentre in casa viola si fa pressing per Abdelhamid Sabiri, che non sta trovando spazio nella compagine di Vanoli e che potrebbe quindi partire.

Sono quindi attesi sviluppi, soprattutto per quel che concerne il calciatore del Pisa: il cambio in panchina, infatti, potrebbe portare a strategie diverse da parte del club, che magari non riterrà opportuno privarsi di alcuni elementi. Prima, però, servirà l'annuncio del nuovo trainer.