Fiorentina-Sassuolo 0-0, le pagelle: Gud supera il test da falso nove. Turati e Idzes sono due muri

Nessuna rete al termine dei 90 minuti. Al Franchi la partita valevole per la 32ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo finisce con il risultato di 0-0.

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA (di Niccolò Righi)

De Gea 6 - Risponde subito presente quando chiamato in causa dopo dieci minuti dal tiro-cross di Garcia. Resta l’unica parata in una partita che lo ha visto piuttosto inoperoso.

Dodo 6 - Quando alza i giri del motore il Sassuolo va spesso in difficoltà, il contropiede che getta alle ortiche ad inizio ripresa grida vendetta e macchia leggermente una prova comunque positiva.

Rugani 6 - Indietreggia un po’ troppo quando gli avversari lo puntano centralmente ma è comunque autore di una prova senza troppe sbavature.

Ranieri 6,5 - Pronti via e un blocco su Volpato gli costa la severissima ammonizione che lo fa giocare con il freno a mano tirato per il resto dei 90, trascorsi comunque senza troppe sbavature. Vince a più riprese il confronto con Pinamonti.

Balbo 5,5 - È propositivo sulla fascia sinistra in avvio, rendendosi anche protagonista anche di qualche cross che avrebbe meritato maggior fortuna. Non è altrettanto lucido, però, quando si tratta di difendere e viene graziato da Pinamonti e dal palo.

Dal 76’ Comuzzo sv

Mandragora 5,5 - Più in ombra del solito nella prima frazione, prova ad emergere con il passare dei minuti ma Vanoli decide di toglierlo e lui non la prende affatto bene.

Dal 67’ Fabbian 5 - Come ormai spesso gli accade, dovrebbe portare maggior presenza in area ma finisce con l’eclissarsi.

Fagioli 6 - Meglio in fase di interdizione, dove riesce a recuperare con astuzia diversi palloni mettendosi nelle linee di passaggio avversarie. Più in ombra nel primo tempo, prova ad accendersi nel finale con un tiro che sfiora la traversa.

Ndour 6 - Senza un vero e proprio centravanti di ruolo ha lui il compito di riempire con chili e centimetri l’area di rigore, pur facendosi apprezzare anche in fase difensiva.

Harrison 5,5 - Protagonista nelle ultime uscite, quest’oggi fa un passo indietro. Da un suo cross nasce l’occasione più ghiotta del primo tempo ma è l’unico acuto di una gara piuttosto anonima.

Dal 67’ Fazzini 5,5 - Nei primi minuti prova anche a portare un po’ di verve ma si scioglie in fretta.

Gudmundsson 6 - Impiegato nella veste di falso nove è sembrato più nel vivo del gioco rispetto ad altre volte. Turati gli nega la gioia del gol dopo un tacco delizioso.

Solomon 5 - I suoi strappi e i suoi dribbling creano imprevedibilità, forse anche troppa visto che spesso è lui il primo a pasticciare. Avrebbe sui piedi il più facile dei tap-in dopo mezz’ora ma non riesce nemmeno a prendere la porta.

Paolo Vanoli 5,5 - Le tante assenze rendono le scelte quasi obbligate, con la scelta di Gudmundsson da falso nove che che convince soltanto in parte. I cambi come spesso accade sono peggiorativi e anche Mandragora non sembra capirli. Tra sette giorni avrà il match point per archiviare la salvezza anche dal punto di vista matematico, ma la sua squadra non sembra far nulla per acciuffarla con le proprie forze.

LE PAGELLE DEL SASSUOLO (di Pietro Celeste)

Turati 7 - Compie due parate importanti, una per tempo. Se quella su Gudmundsson rientra nella normalità, quella su Dodò va oltre, prima di compiere un prodigio di nuovo sull'islandese, in offside.

Walukiewicz 5,5 - Solomon lo punta di continuo e inevitabilmente la gamba alla lunga si fa sentire, dimenticandoselo nella vera grossa chance dei viola nel primo tempo.

Idzes 6,5 - Gudmundsson prova a non dare punti di riferimento svariando su tutto il fronte, lui si divide il compito con il compagno di reparto, risultando decisivo in un paio di interventi.

Muharemovic 6 - Bada al sodo con cura sulla fase difensiva. Meno glamour del solito, con poca impostazione dal basso.

Garcia 5,5 - Una bella sgroppata prima del passaggio a rimorchio per Volpato. Lascia qualche spazio, specie nella ripartenza in cui la Fiorentina è sprecona.

Thorstvedt 6 - Il più chilometrato dei ventidue titolari. S'intestardisce in una circostanza nel primo tempo, spalle alla porta non perde il contatto con il pallone.

Matic 6 - Solito padrone del centrocampo con e senza palla. Si fa sempre trovare con la postura del corpo corretta, trovando qualche buon tracciante. Dal 88' Vranckx s.v.

Konè 5,5 - Poco presente nella zona nevralgica di campo. Manca di dinamicità e sostanza nonostante la pulizia e la lucidità con la sfera tra i piedi. Dal 74' Fadera 6 - Si cala nella partita senza riuscire a compiere grossi sussulti.

Volpato 6,5 - Il più vivace dei suoi. Si crolla di dosso la marcatura posizionandosi centralmente tra le linee e arrivando a concludere diverse volte. Dal 65' Lipani 6 - Ci mette un pò a entrare in partita nonostante i ritmi non siano altisonanti.

Pinamonti 6 - A stretto contatto con Laurientè cercando di duettare, anche se poco coinvolto. Nella ripresa per poco non colpisce da vero centravanti. Dal 74' Nzola 6 - Un quarto d'ora in cui va a prendere il posto di Pinamonti muovendosi da pivot.

Laurientè 6,5 - Si accentra per liberare la corsia a Garcia. Il più presente nella manovra offensiva del Sassuolo, cercando i compagni e creando insidie. Dal 88' Moro s.v.

Fabio Grosso 6 - Il suo Sassuolo non brilla, sente gli strascichi di una stagione ampiamente positiva e non forza la mano per uscire dal Franchi con il bottino pieno.