Fiorentina, si allontana Milinkovic-Savic: il Torino non ha gradito l'inserimento su Mandragora

In casa Fiorentina si fa più difficile la corsa a Vanja Milinkovic-Savic, portiere in uscita dal Torino ma che proprio il club granata non sembra più disposto a far partire in direzione Firenze alle medesime condizioni discusse qualche giorno fa: dietro, rivela Sky, c'è qualche frizione creata dall'operazione legata a Rolando Mandragora, che dovrebbe trasferirsi proprio in viola.