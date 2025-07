Fiorentina, si muove il mercato delle uscite. Beltran può salutare. Torna di moda Esposito?

Quelle che fino a qualche giorno fa sembravano soltanto voci di mercato provenienti dal Brasile, nelle ultime ore stanno arrivando conferme sempre più dirette: la Fiorentina e il Flamengo hanno un principio di accordo per il trasferimento in Sudamerica di Lucas Beltran. La notizia, raccolta ieri dalla redazione di TuttoMercatoWeb (QUI l'articolo completo) parla di un'offerta da 12 milioni di parte fissa più una serie di bonus facilmente raggiungibili che potrebbero portare la Fiorentina ad incassare un totale di 15 milioni di euro. Tra il ds viola Daniele Pradè e quello carioca José Boto c'è già stata una formale stretta di mano e adesso la palla passa al calciatore che dovrà decidere se restare con uhn ruolo da comparsa in Europa o tornare protagonista accettando il ritorno in Sudamerica. Al momento il Vikingo non sembrerebbe molto attratto dalla possibilità di salutare il Vecchio Continente, ma il Flamengo potrebbe allettarlo con un lauto contratto.

Aspettative alte

Arrivato a Firenze nell'agosto 2023 dopo una trattativa serrata che vide i viola spuntarla sulla Roma di José Mourinho, per Beltran - come tutti gli attaccanti argentini che si vedono dalle parti del Franchi dopo uno biondo la cui chioma ricordava quella di un leone - l'hype è stato fin da subito smisurato. Doveva essere il futuro centravanti della squadra. Il nuovo Lautaro Martinez. La risposta dal River Plate dopo il mancato arrivo un anno prima di Julian Alvarez. Ma finora non è stato nulla di tutto ciò. In due anni a fronte di quasi centro presenze ha segnato appena 16 gol (11 in Serie A), ritagliandosi uno spazio da buon comprimario e poco più. Ecco perché per la Fiorentina quello di Beltran è un sacrificio spendibile in un mercato che sta vedendo i viola fare poche uscite. D'altro canto il giocatore - che lo ribadiamo, al momento è riluttante ad un idea di fare un passo indietro e tornare in Sudamerica - potrebbe convincersi nell'accettare un club ambizioso come quello carioca e di mettersi al servizio di uno dei migliori allenatori emergenti che è Filipe Luis. Il campionato brasiliano sta vivendo un'epoca d'oro, non a caso la Libertadores viene vinta da un club verdeoro da ormai sei anni. Basterà a convincerlo? Vedremo.

Torna di moda Esposito?

Infanto la Fiorentina, che in attacco potrebbe veder partire nelle prossime ore anche l'esubero M'Bala Nzola in direzione Pisa, è pronta a tornare sul mercato degli attaccanti. Il nome principale da cui si ripartirà è quel Sebastiano Esposito in uscita dall'Inter che nelle scorse settimane era già stato cercato - come ammesso dallo stesso agente del calciatore - e che potrebbe tornare di moda, visto anche il suo contratto con i nerazzurri in scadenza tra un anno. L'altro profilo che era stato recentemente sondato dai dirigenti gigliati è il classe 2003 del Sassuolo Cristian Volpato, con il procuratore che avrebbe già fatto una visita al Viola Park. Prima però le cessioni, e la Fiorentina sembra essere particolarmente attiva su quel fronte.