TMW La Fiorentina ha accettato l'offerta del Flamengo per Beltran: manca solo l'ok del giocatore

Prosegue spedita la trattativa fra la Fiorentina ed il Flamengo che potrebbe portare l'attaccante argentino Lucas Beltran a giocare nel club brasiliano. Le ultime raccolte da TMW infatti raccontano di come la società viola abbia accettato l'ultima proposta del club verdeoro per l'ex River Plate: nello specifico si tratta di una proposta per l'acquisto a titolo definitivo per 12 milioni di euro come base più 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

Per la fumata bianca serve ora l'ok da parte del calciatore argentino che probabilmente si prenderà ancora qualche ora di tempo prima di dare la propria risposta: nelle idee del classe 2001, infatti, ci sarebbe la volontà di restare in Europa o al massimo di fare ritorno a casa, proprio in quel River Plate che lo ha lanciato nel grande calcio e da cui la Fiorentina lo acquistò nell'estate di due anni fa. L'ultima proposta del Flamengo, però, potrebbe fargli cambiare prospettiva.

Parallelamente la società di Rocco Commisso, dopo una prima parte dedicata agli acquisti, continua a lavorare alle tante uscite da definire: oltre a Beltran, potrebbero lasciare la maglia viola nelle prossime settimane anche i vari Riccardo Sottil, Jonathan Ikone, Mbala Nzola, Christian Kouame, Antonin Barak, Josip Brekalo, Gino Infantino e Abdelhamid Sabiri, cessioni che darebbero il via alla seconda parte della campagna acquisti.