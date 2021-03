Fiorentina, torna Kokorin: "Non vedo l'ora di aiutare i miei compagni a vincere"

Tornato ad allenarsi assieme alla Fiorentina, Aleksandr Kokorin ha parlato brevemente ai media ufficiali del club viola: “Mi sento bene, non vedo l’ora di tornare in campo ed aiutare la squadra giocando. Sono stato a Roma, ho fatto delle cure e adesso c’è ancora da lavorare per cercare di tornare al più presto. Davvero, non vedo l’ora di aiutare i miei compagni a vincere”.