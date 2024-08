TMW Fiorentina, trattativa con l'Union Berlino per Gosens: c'è distanza sulla formula

Sondaggio della Fiorentina per Robin Gosens. Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di oggi il club viola ha chiesto informazioni per l'ex esterno dell'Atalanta, oggi di proprietà dell'Union Berlino, per provare a riportarlo in Italia.

La formula.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la trattativa è in piedi ma c'è distanza sulla formula, visto che l'Union Berlino chiede 8 milioni di euro, aprendo anche alla possibilità di prestito con obbligo di riscatto, ma la Fiorentina propone il diritto e in questo senso deve cambiare qualcosa per arrivare alla fumata bianca.

Possibile ritorno in Serie A?

Gosens oltre ad aver vestito la maglia dell'Atalanta ha giocato anche nell'Inter e nelle scorse settimane era stato il Torino a chiedere informazioni per provare a regalarlo a Paolo Vanoli e riportarlo in Serie A, ma alla fine non è stato trovato l'accordo. Adesso ci pensa seriamente al Fiorentina a caccia di rinforzi in queste ultime ore di calciomercato, con Raffaele Palladino che si attende volti nuovi.