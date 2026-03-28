Fiorentina, Vanoli: "Sono stati 5 mesi intensi. Conference? Regaliamola alla nostra gente"

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è stato intervistato da Sky Sport e il tecnico è ripartito da un riassunto del suo periodo in viola: "Sono stati 5 mesi intensi, in cui abbiamo superato tante difficoltà. Adesso siamo concentrati tutti sul rush finale e sui mesi più importanti. Siamo stati bravi a rialzarci dopo i momenti difficili e a crescere, c'è un percorso che ci ha aiutato a credere nei nostri mezzi. Ora manca la parte più importante".

Per voi cosa rappresenta la Conference League?

"Ho sempre detto ai ragazzi che dobbiamo credere in tutte le cose che facciamo. Dobbiamo continuare a coltivare questo nostro desiderio, che possa essere un regalo per la nostra gente".