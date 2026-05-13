Giorni decisivi per il futuro di Vanoli alla Fiorentina: in programma l'incontro con Paratici

In casa Fiorentina nei prossimi giorni si può decidere il futuro del club. Nelle segrete stanze del Viola Park, scrive il Corriere dello Sport, è infatti previsto a breve un incontro tra il tecnico Paolo Vanoli e il direttore sportivo Fabio Paratici. Da questa riunione si capirà se la Fiorentina - chiamata comunque a cambiare profondamente volto in estate - lo farà cambiando volto anche di colui che è chiamata a rilanciarla.

D'altra parte fu lo stesso dirigente gigliato a comunicare le proprie intenzioni un paio di settimane fa: "Ci incontreremo con Vanoli a salvezza raggiunta". Missione compiuta, con il Genoa è arrivato il punto mancante e Vanoli è diventato il primo allenatore capace di salvare una squadra che dopo le prime 15 giornate non aveva messo a segno nemmeno una vittoria.

Vanoli aggiungerà un corollario di elementi pro domo sua per nulla marginale, che va dall’aver ricostruito atleticamente un gruppo che a nemmeno un quarto di stagione era già in riserva all’avergli dato un’identità, dal radicale cambio di passo con l’ingresso del 2026 all’esserci riuscito nonostante abbia dovuto fare i conti con assenze prolungate e cali prolungati di rendimento di molti calciatori, dalle ambizioni d’alta classifica alla richiesta di partecipare alla formazione del nuovo gruppo per una Fiorentina competitiva. Paratici e il club queste cose le conoscono e le stanno riconoscendo, e non a caso mentre la salvezza si avvicinava hanno cominciato a pensare di far scattare l’opzione del rinnovo, cioè della conferma: e a quella sono rimasti ancorati, convinti del lavoro svolto dal tecnico varesino e della sua visione prospettica.