Fiorentina, Venezia in bolla: slitta la firma di Maleh con i viola

vedi letture

Slitta di qualche ora la firma di Youssef Maleh con la Fiorentina, ma la trattativa non sembra essere a rischio. La fase decisiva per l'acquisto da parte dei viola del centrocampista del Venezia è solo rimandata a causa del fatto che i lagunari sono in bolla in seguito ad alcune positività in rosa e dunque la chiusura dell'operazione, comunque che prevede il passaggio del giocatore alla Fiorentina solo a giugno, arriverà solo tra qualche giorno. A riportarlo è Firenzeviola.it.