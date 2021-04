Florenzi dopo PSG-City: "A certi livelli grazie al lavoro, posso stare su questi palcoscenici"

vedi letture

Nel corso del suo intervento a Sky Sport dopo la sconfitta per 1-2 del PSG contro il Manchester City, Alessandro Florenzi ha così risposto ad una domanda circa la sua soddisfazione personale per l’aver giocato una partita di questo livello: “E' la soddisfazione che il lavoro paga e che posso stare in questo tipo di ambiente. Io do sempre il 100% e cerco di fare il meglio per la mia squadra, che ora è il PSG".