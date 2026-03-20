Focolaio di pertosse nel Sassuolo, Grosso: "Settimana difficile, proviamo a farla diventare un'opportunità"

"Affrontiamo una squadra forte e in salute, che ha grandissime qualità e tanti interpreti bravi". Fabio Grosso parla così della Juventus, avversaria domani all'Allianz Stadium, ma non può non fare i conti con l'emergenza che ha colpito il suo Sassuolo nelle ultime ore: un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all'interno della squadra. Una situazione, ufficializzata dallo stesso club con una nota ufficiale, che per forza di cose inficerà sulle scelte di formazione.

"Sarà una partita difficile, per noi si è aggiunta qualche altra complicazione. E' stata una settimana particolare, abbastanza difficile, perché giorno dopo giorno abbiamo rimodellato i vari piani e speriamo di non doverlo più fare", ha sottolineato Grosso in conferenza stampa, pur senza cercare alibi: "Ci prepariamo a questa gara con i ragazzi a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi in grado di poter fare partita, sappiamo che sarà difficile ma abbiamo voglia di cogliere questa opportunità, cercando di fare gara piena".