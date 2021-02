Focus allenatori, Prandelli: acuto con la Juve e problema del gol. Vincerà la meritocrazia?

La Serie A ha da poco superato il giro di boa e per tanti club è già un primo tempo di bilanci. Di guardare al presente ma anche al futuro: il progetto sta prendendo o perdendo la direzione giusta? Il timoniere scelto in questa stagione, o in corsa, è quello opportuno anche per proseguire una strada insieme? Tuttomercatoweb.com analizza oggi, uno per uno, lo status presente e futuro dei venti allenatori di Serie A.

Come sta andando la Fiorentina di Prandelli: La Fiorentina a novembre decise di cambiare, passando da Beppe Iachini a Cesare Prandelli. La squadra annaspava nelle parti basse della classifica ma più che i punti preoccupava l'idea di gioco. Con Prandelli idee tattiche e voglia di proporre gioco sono migliorate, ma la classifica continua ad essere pericolosa. C'è stato l'acuto del 3-0 a Torino contro la Juventus, poi diversi passi falsi e il solito problema di inizio stagione: una clamorosa difficoltà nel trovare la via del gol.

Prospettive future: "Non penso al futuro, penso al presente. Chiamatemi traghettatore, supplente, non mi interessa. So che questa proprietà premia chi lavora bene, premia la meritocrazia". Parlò così Prandelli nel giorno del suo insediamento sulla panchina viola. Contratto fino a fine stagione e rinnovo da meritare sul campo, insomma. Ad oggi i risultati non sono ancora soddisfacenti, ma una decisione sul suo futuro sarà presa a fine campionato. Anche se le ombre, ingombranti, di Sarri, Spalletti e Juric continuano a fare capolino...

Da quanto tempo allena la Fiorentina: novembre 2020

Che contratto ha: giugno 2021