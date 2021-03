focus Classifiche a confronto: crollo Juve, Pirlo a -14! Milan +17, la Samp vola: +9

Classifiche a confronto dopo 28 giornate di Serie A. L’Inter capolista senza giocare (e con una gara in meno) tiene il +4 (che sarebbe +7 a parità di partite). Il dato più positivo è sempre quello del Milan (+17), ma si segnala anche il +9 della Sampdoria. In negativo, sempre il -20 del Parma e il -16 di Lazio e Cagliari. Ma c’è anche il -14 della Juve (anche qui, la squadra di Pirlo ha una gara in meno), dopo il clamoroso KO casalingo contro il Benevento. Di seguito il dato.

*Inter 65 (+4 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 28 giornate)

Milan 59 (+17)

*Juventus 55 (-14)

Atalanta 55 (-2)

*Napoli 53 (+8)

Roma 50 (+2)

*Lazio 49 (-16)

*Sassuolo 39 (+5)

Hellas Verona 38 (-1)

Sampdoria 35 (+9)

Bologna 34 (-3)

Udinese 33 (+5)

Genoa 31 (+5)

Fiorentina 29 (-2)

Spezia 29 (in Serie B)

Benevento 29 (in Serie B)

*Torino 23 (-8)

Cagliari 22 (-16)

Parma 19 (-20)

Crotone 15 (in Serie B)

*=Una gara in meno