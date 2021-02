focus Spezia, dopo 13 anni è finita l'era Volpi. Platek acquista il terzo club

Il calcio italiano è nel mirino dei fondi di investimento. Dopo l’ubriacatura della Premier League, la Serie A è pronta ad aprire ai capitali stranieri. Il nostro è storicamente il campionato che ha il contatto più vicino alla popolazione, ma negli ultimi anni molto è cambiato. Da Elliott a Suning, finendo a Friedkin e Krause, passando per Commisso. L'ultimo in ordine di tempo è certamente il probabile addio di Volpi, presidente dello Spezia, senza detenere nemmeno una quota minoritaria del club finalmente arrivato in A. Quale può essere il futuro del nostro torneo? TMW racconta la situazione delle venti proprietà in base a bilanci, investimenti e possibili scelte future.

SPEZIA

Da qualche tempo il presidente del club ligure, Gabriele Volpi, aveva dato mandato a vendere il club. Nell'anno scorso c'erano stati parecchi contatti con molti gruppi stranieri, ma la possibilità di andare in A aveva bloccato qualsiasi operazione in divenire. Così nella giornta di oggi il club è andato al finanziere Robet Platek. Era solamente un passaggio formale, visto che nei giorni scorsi c'è stato l'incontro nello studio legale Grimaldi per concludere e serrare tutti gli accordi. Si tratta peraltro di un investimento personale.

L'ERA DI VOLPI - Si chiude così dopo tredici anni di vittorie e di soddisfazioni, ma anche di contestazione e di progetti, con il nuovo centro sportivo Ferdeghini, all'avanguardia e spesso utilizzato negli anni scorsi per il Torneo di Viareggio. In più l'inizio di campionato ha portato a parecchie soddisfazioni sia economiche che di risultati: Italiano è seguito dal Napoli, qualche asset ha migliorato decisamente il proprio valore.

NO FRETTA - Se la stagione dovesse concludersi senza grossi patemi d'animo, cosa che per ora è impossibile da escludere, allora l'americano non ha intenzione di cambiare nulla da qui fino a giugno, dove poi deciderà di parametrare i propri investimenti per eventualmente migliorare la squadra. Si tratta comunque dlla sesta proprietà USA in Italia. Ed è il terzo club nell'orbita del magnate americano dopo il Casa Pia in Portogallo e del Sonderjysk in Danimarca, oltre ad avere trattato Burnley e Sunderland.