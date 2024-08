Fofana: "Il mio primo gol col Milan deve essere a San Siro. Magari da fuori area"

Youssouf Fofana, ultimo acquisto del Milan, ha parlato ai canali ufficiali del club presentandosi ai suoi nuovi tifosi rossoneri: "È un sogno. Tutti conoscono il Milan. Lo seguo da molto tempo, sognavo di giocare per questa maglia per questi tifosi in questo stadio mitico. È incredibile, non vedo l'ora di cominciare".

Hai scelto il numero 29, c'è un motivo particolare?

"Sì e no. Era uno dei numeri disponibili e mi piaceva. Il mio primo numero era il 22, il secondo il 19. 22, 19, 29: è tutto. Si va avanti, si fa un passo avanti".

C'è un giocatore del Milan anche del passato a cui ti ispiri?

"A cui mi ispiro no perché avevano caratteristiche diverse. Ma ammiravo Gattuso, Pirlo, mi piaceva molto Seedorf. Per me questi tre con Kakà davanti a loro. Questi erano i miei quattro giocatori".

Chiudi gli occhi e raccontaci il tuo primo gol con la maglia del Milan

"A San Siro. Presto, spero, e con un tiro da fuori area. Non di potenza, ma di precisione. Nell'angolino basso. E dev'essere una vittoria perché se segno e non vinciamo è inutile. E spero di segnarne una decina così".