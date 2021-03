Frabotta: "Sarri mi ha fatto esordire, Pirlo continua a credere in me. Idolo? Fabio Grosso"

vedi letture

Protagonista in questi giorni con l’Italia Under 21 dell’Europeo di categoria, Gianluca Frabotta lo è anche sui campi di Serie A con la maglia della Juventus. “Sarri mi ha fatto esordire contro la Roma ed è stato bellissimo - dice al Corriere dello Sport - Pirlo ha continuato a credere in me. Ma la mia storia è solo all’inizio”.

Ha un idolo? “Fabio Grosso. Ero piccolo quando abbiamo vinto il mondiale, per ogni terzino sinistro lui è un riferimento assoluto”.

Tanti rossi in questo europeo per gli azzurrini.

“Dobbiamo abituarci al metro di giudizio, è diverso dal solito. Ma non vogliamo alibi”.