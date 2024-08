Ufficiale Gianluca Frabotta lascia definitivamente la Juve, ha firmato col West Bromwich

Il terzino Gianluca Frabotta lascia definitivamente la Juventus. Di seguito il comunicato della società bianconera: "Gianluca Frabotta si trasferisce a titolo definito al West Bromwich Albion. Dalla stagione 2024/2025 il classe 1999 giocherà in Inghilterra in Championship. È ufficiale infatti il trasferimento dell’esterno mancino nel club di West Bromwich dopo le esperienze della scorsa stagione nella Serie B italiana.

Prima a Bari e poi a Cosenza, queste le due avventure vissute da Frabotta nel corso della precedente annata per un totale di 22 presenze collezionate (7 con il club pugliese prima del trasferimento in Calabria a gennaio) con 3 reti all’attivo. Il classe 1999, in bianconero dal 2019, ha conquistato la Coppa Italia Serie C con la Juventus Under 23 (ora Next Gen) nel 2020, ha esordito in Prima Squadra nella stessa stagione per poi farne parte l’anno successivo trovando anche la soddisfazione del gol in Coppa Italia contro la Spal. Adesso per Frabotta è pronta l’esperienza in Inghilterra: in bocca al lupo Gianluca!"