Frattesi e non solo, Inter a Monza con un po' di turnover. E anche Lautaro rischia

vedi letture

L'Inter non può più rinunciare a Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi lo schiererà dal primo minuto dopo i due gol in due partite con l'Italia. Il 24enne reclama spazio, così come Kristjan Asllani e Piotr Zielinski: a Monza l'albanese dovrebbe prendere il posto di Hakan Calhanoglu, mentre il polacco probabilmente si siederà nuovamente in panchina, con Barella che sarà regolarmente in campo dopo l'operazione al naso. In difesa Stefan de Vrij e Carlos Augusto sono favoriti su Acerbi e Bastoni, un maxi-turnover prima dei due impegni contro Manchester City e Milan, che prevede l'impiego di Denzel Dumfries sulla fascia destra.

Infine c'è da capire chi agirà in attacco al fianco di Marcus Thuram, in questo momento unico sicuro del posto: Lautaro Martinez, come spesso accade, avrà meno giorni degli altri per convincere il tecnico a regalargli una maglia da titolare e così Mehdi Taremi e Marko Arnautovic si candidano per partire dall'inizio. L'Inter però giocherà domenica e gli ultimi dubbi di formazione saranno sciolti solamente nella giornata di domani, quando i nerazzurri svolgeranno l'allenamento di rifinitura.

Monza - Inter, gara valida 4^ giornata di Serie A, si giocherà all'U-Power Stadium domenica 15 settembre alle ore 20.45.