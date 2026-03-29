Frey su Motta: "Esordire in Serie A parando un rigore è qualcosa di speciale"

A margine dell’evento “Operazione Nostalgia”, l’ex portiere di Parma, Inter e Fiorentina Sebastien Frey, ha parlato di Edoardo Motta, estremo difensore classe 2005 della Lazio e rivelazione grazie alle ultime prestazioni in biancoceleste: “Non conosco benissimo Edoardo Motta, gli fa un grosso ‘in bocca al lupo, spero possa emergere alla grande. L’ho visto poco. Esordire in serie A non è da tutti, farlo parando un rigore è qualcosa di speciale. Gli auguro il meglio a questo ragazzo”.

La stagione di Motta fino ad ora

La stagione 2025/26 di Edoardo Motta (portiere classe 2005) è iniziata in Serie B con la Reggiana, dove ha disputato una prima parte di annata molto positiva da titolare, collezionando circa 20-22 presenze, diverse clean sheet e dimostrando solidità tra i pali nonostante i 21 anni. A fine gennaio 2026 la Lazio lo ha acquistato a titolo definitivo per circa 1-1,2 milioni di euro (contratto fino al 2030, maglia n.40). Dopo l’infortunio di Ivan Provedel, Motta è stato catapultato in prima squadra e ha esordito in Serie A il 9 marzo 2026 contro il Sassuolo. Da allora ha accumulato 3 presenze da titolare in campionato (tra cui contro il Milan e il Bologna), subendo solo 1 gol complessivo, con 2 clean sheet e prestazioni convincenti.