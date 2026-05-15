Ufficiale Il mercato può attendere. Sassuolo, blindato uno dei gioielli: Laurienté ha firmato fino al 2029

Armand Laurienté ha rinnovato il contratto col Sassuolo. L'esterno francese, vicinissimo alla cessione la scorsa estate, ha firmato un nuovo accordo col club neroverde che avrà scadenza 2029. Questa la nota:

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Armand Laurienté fino al 30 giugno 2029.

Arriva a Sassuolo nell’estate del 2022, e nella prima stagione in Italia l’attaccante francese mette subito in mostra le sue qualità con 7 reti e 6 assist in 28 presenze, seguiti da 5 gol e 4 assist l’anno seguente. Nell’annata di Serie B, Laurienté è protagonista indiscusso del campionato: 18 reti e 5 passaggi decisivi in 33 gare, numeri che trascinano il Sassuolo di nuovo in massima serie e consegnano ad Armand il premio come MVP della Serie BKT 2024/2025. Nella stagione in corso l’ala neroverde continua ad entrare nel tabellino, arrivando a superare la sua prima annata di Serie A: 6 marcature e 9 assist in 2529 minuti, conditi da ben 5 premi “uomo partita” (Sassuolo-Udinese, Cagliari-Sassuolo, Milan-Sassuolo, Sassuolo-Cremonese, Sassuolo-Milan).

“Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Sassuolo. Per me questo club rappresenta davvero molto, ringrazio la Proprietà, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e il Direttore Sportivo Francesco Palmieri per avermi dato questa importante possibilità. Ringrazio inoltre il Mister, tutto lo staff e la squadra per l’aiuto costante ricevuto in questa stagione. Ringrazio e saluto anche i tifosi, che mi sono sempre stati vicino. Ci vediamo domenica allo stadio. Avanti insieme. Forza Sassuolo”.

Ad Armand va un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera con il Sassuolo.

Insieme per vivere ancora emozioni neroverdi!".