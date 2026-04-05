Frey assicura: "Fiorentina, il peggio è alle spalle. Bisogna progettare la prossima stagione"

L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola della vittoria della squadra di Paolo Vanoli contro l'Hellas Verona. Al Bentegodi è stato decisivo un destro di Nicolò Fagioli in una sfida sofferta per la Viola.

Frey però non pensa tanto al fatto che la prestazione non sia stata brillante da parte di Kean e compagni, quanto a quello che vincere fosse davvero fondamentale. Queste le sue parole: "Adesso conta vincere. Il peggio è alle spalle, la Fiorentina adesso deve fare punti per poter programmare la prossima stagione. Non si può vedere la squadra nelle zone basse della classifica, quest'anno ci sono stati degli errori e va ricreata una squadra competitiva in Serie A".

Poi rilancia: "Speriamo poi di arrivare in fondo nelle coppe europee, alzare un trofeo vorrebbe dire aprire delle nuove dinamiche. Ma la permanenza in Serie A è fondamentale, va festeggiata cono tutti". Sulla prossima sfida ai quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, con l'andata del match in programma giovedì sera (ore 21) a Londra, Frey spiega: "Sarà una battaglia, dovranno essere solidi e giocare con coraggio. In Europa può succedere di tutto, io auguro il meglio alla Fiorentina".