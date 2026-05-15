Ufficiale Fiorentina, risoluzione consensuale con Stefano Pioli. La nota e tutti i dettagli

La Fiorentina, in attesa di capire chi sarà l'allenatore del prossimo anno, ha annunciato la risoluzione contrattuale con Stefano Pioli. Una notizia che era nell'aria da qualche giorno, con Fabio Paratici che nelle ultime ore ha accelerato in questo senso. Il tecnico, prima dell'esonero, aveva firmato un contratto con la società viola di durata triennale, quindi fino al giugno del 2028, da 3 milioni di euro netti all'anno. Questa la nota della Fiorentina:

"ACF Fiorentina comunica che è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Stefano Pioli ed al suo staff.

L’entusiasmo con cui Stefano Pioli è ritornato a Firenze e l'apprezzamento generale della Fiorentina e dei suoi tifosi, non hanno portato i risultati che tutti avrebbero desiderato. Oggi, grazie alla fattiva collaborazione tra ACF Fiorentina e Stefano Pioli, è arrivata la risoluzione del contratto da parte di entrambi i soggetti e la Società augura a Stefano Pioli buona fortuna per il proseguimento della sua carriera professionale".