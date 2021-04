Futuro Icardi: Marotta tifa Juve. Il suo rientro in Serie A porterebbe altri 15 milioni

L'esplosione di Kean e l'intoccabilità di Neymar e Mbappè rimette sul mercato Mauro Icardi, che ora sogno il ritorno in Italia. Una buona notizia, sottolinea Tuttosport, anche per l'Inter, che nell'accordo col PSG aveva previdentemente inserito una clausola anti-Juve (ma valida per tutta la Serie A, ndr) da 15 milioni di euro: Marotta temeva la triangolazione Milano-Parigi-Torino per il futuro immediato di Maurito, mentre ora tifa proprio per questa eventualità. L'interessamento di Napoli e Roma, ma soprattutto l'opzione di uno scambio con Dybala sono musica per le orecchie nerazzurre, a caccia di ossigeno per le casse societarie, preferibilmente entro il 30 giugno.