Gaetano: "Napoli per me è tutto, vorrei giocare con gli azzurri. Io erede di Insigne? È presto"

C'è il Napoli nel futuro di Gianluca Gaetano? Il jolly offensivo protagonista della promozione in A della Cremonese, ma ancora di proprietà del Napoli, risponde così nel corso della lunga intervista concessa a Il Mattino: "Mi farebbe piacere giocare col Napoli, tanto più perché sono napoletano. Ma il mercato lo segue il mio agente. lo penso a dimostrare tutto in campo. Io l'erede di Insigne? I record che ha fatto Lorenzo sono qualcosa di importante, per me è ancora presto, anche se per il Napoli rappresenta tutto. Mi è sempre piaciuto molto Hamsik. È un centrocampista da 10-12 gol a stagione. Oggi direi che Fabian Ruiz e Zielinski sono quelli ai quali sono più simile come caratteristiche. Posso giocare nel centrocampo a due o fare la mezzala nel centrocampo a tre. Mi piace stare nel vivo del gioco, toccare tanti palloni e perché no: fare anche gol".