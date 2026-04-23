Galante: "Spero D'Aversa venga confermato dal Torino. Spalletti? Dalla Juve un atto di fiducia"

Fabio Galante, ex difensore anche del Torino, ha rilasciato una lunga intervista all'edizione locale del Corriere della Sera, parlando così di Roberto D'Aversa: "Spero che venga confermato. Petrachi saprà valutare e decidere, è un ottimo direttore sportivo, i risultati sono stati immediati. Il tecnico ha dato la svolta che tutti si aspettavano". Poi bacchetta Baroni, spiegando che avrebbe potuto far meglio.

Parole al miele pure per Luciano Spalletti, il cui lavoro alla Juventus lo ha soddisfatto in pieno, ma non sorpreso, visto che lo ritiene uno dei migliori tecnici in circolazione, così come dimostrano i risultati ottenuti: "Il rinnovo prima della qualificazione in Champions League è un atto di fiducia. Sono contento per lui perché è un amico". In ogni caso, l'Europa che conta il tecnico toscano è sulla buona strada per centrarla lo stesso.