La gara tra Frosinone e Sassuolo sarà seguita dagli uomini mercato delle big italiane

Quella di oggi tra Frosinone e Sassuolo è senza dubbio una sfida anche tra uomini mercato. Questo inizio di stagione ci sta offrendo spunti interessanti anche tra i giocatori delle squadre emergenti e anche tra chi, come i neroverdi, è una garanzia da tanti anni in Serie A. Chiaro, se il Frosinone ha dato continuità alla rosa ma inserendo anche pezzi pesanti, per il Sassuolo è stata un'estate di grande rivoluzione: dirigenza, panchina, squadra. Quindi anche qui, le novità non mancano.

Gli uomini mercato del Frosinone

Fares Ghedjemis è stato uomo mercato per tutta l'estate, la nuova proprietà americana del club ha deciso di tener duro e ha permesso a Stirpe di non vedere l'esterno d'attacco. Occhio anche ad Antonio Raimondo: presto, se il rendimento continuerà a restare alto, sarà anche nel novero azzurro di Roberto Mancini e chiaramente anche nel mirino dei grandi club. Poi Lorenzo Palmisani, sul portiere c'è già la Juventus, e in difesa Anthony Oyono e Gabriele Calvani hanno già estimatori e figuriamoci Giorgi Kvernadze, il Napoli lo studia con interesse.

Gli uomini mercato del Sassuolo

Parliamo anche qui degli undici attesi in campo. Soprattutto a centrocampo: su Darryl Bakola, interno di centrocampo francese, c'è già concreto l'interesse da parte del Milan, chissà che non si concretizzi già per gennaio. Vasilje Adzic resta nell'orbita Juventus, che continua a monitorarne la crescita. E se oramai Domenico Berardi è di fatto l'Antonio Di Natale di Sassuolo, occhio ad Armand Laurienté, per lui ogni sessione si scatenano le voci di mercato. Attenzione anche a Luca Lipani, profilo 'da Fiorentina' tra presente e futuro.