TMW Radio Garbo: "Roma senza benzina. Così si rischia anche l'Europa League"

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Come commenta i convocati di Gattuso per i playoff Mondiali?

"Chiesa è un mistero, poteva convocarlo anche prima allora. Per il resto il calcio italiano esprime questo, non è rimasto nessun fenomeno fuori. Se riusciamo ad andare ai Mondiali sarà tanto, altrimenti se rimarremo fuori ce lo meriteremo".

Roma ko anche in Europa League:

"Ha perso perché non aveva benzina. I cambi l'hanno decisa. Non capisco perché mettere Zaragoza. Mentre il Bologna ha avuto energia dalla panchina. La Roma mi sembra con poca benzina e così è a rischio anche l'EL se non cambia registro".

Senza Champions, per la Roma e Gasperini stagione fallimentare?

"La Roma ha azzeccato Wesley e Malen, per il resto non ha dato nulla il mercato. La carenza di organico, sommata agli infortuni, sta vedendo fuori. Ecco perchè la squadra non ha più energie. E' una rosa inadeguata, che miracolosamente è stata anche prima in classifica. E ora è crollata perchè paga le carenze di una rosa inadeguata e di un mercato assolutamente insufficiente".

La Fiorentina può mettere in difficoltà l'Inter?

"Ha vinto alla grande lo scontro diretto contro la Cremonese, ora è tranquilla. Ha giocato una partita saggia in Polonia, credo ci siano tutti gli elementi per dare tranquillità all'ambiente ora. Bravo Vanoli, che ha lavorato bene sulle menti dei giocatori".

Juve, si fa il nome di Retegui per l'attacco:

"Non è che sono un fan, ha fatto una grandissima stagione con Gasperini, ma non è da Juve. Fa bene a tenersi Vlahovic, con un contratto diverso ,e troverà un altro attaccante che farà la riserva, se andrà in Champions".