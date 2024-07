Gasiorowski è il mister X per la difesa dell'Inter: Ausilio e Baccin preparano il tesoretto

È Yarek Gasiorowski il “mister x” per la difesa dell'Inter. Difensore centrale mancino del Valencia, fisico imponente (un metro e novantue centimetri) che vanta già 14 presenze dell'ultima Liga di cui 5 partite giocate da titolare nelle ultime sei di campionato. Non solo, campione d'Europa con la Spagna Under 19. Il ragazzo è gestito da Sergio Barila, agente di Jospe Martinez.

Gasiorowski era stato già messo nel mirino in passato dalla Juventus ed è legato al Valencia da un contratto in scadenza nel 2025 con annessa clausola rescissoria tra 15 e 20 milioni. Il problema è che il Valencia ha un'opzione per il rinnovo biennale, quindi l'Inter non può fare leva sulla scadenza del contratto ravvicinata. Il fondo Oaktree - scrive Tuttosport - è ben propenso all’idea di fare investimenti su talenti in prospettiva e il “tesoretto” che Ausilio e Baccin stanno costruendo piazzando i vari esuberi, può essere volano per fare un’offerta al Valencia.

Ieri sono state sistemate le pratiche per il trasferimento di Lucien Agoumé a Siviglia (4 milioni incassati per il 50% del cartellino con opzione di acquisto per un altro 40% e il restante 10% come percentuale sulla rivendita a favore dei nerazzurri), mentre si attende soltanto il ritorno a Milano di Valentin Carboni per rinnovargli il contratto e mandarlo a Marsiglia (un milione per il prestito onerososo, riscatto fissato a 36 e controriscatto a 40), mentre c’è fiducia sul fatto che Satriano accetti il Brest (6 milioni più bonus la valutazione del cartellino).