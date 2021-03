Gasperini alza il tiro: "Non andiamo a Madrid per fare una passeggiata. Poi è difficile"

Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, a SKY ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia del 3-1. “Andiamo là mica per fare una passeggiata, è un risultato difficile da ribaltare, sarebbe complicato comunque figuriamoci in svantaggio. All’andata abbiamo fatto una partita di sofferenza, difensiva, non siamo riusciti a confrontarci 11 contro un 11, vedremo. Speriamo di portarla avanti. Toglie il sonno? No, siamo orgogliosi di giocarla con una qualificazione non compromessa. Poi è difficile, ma l’obiettivo è provarci”.