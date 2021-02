Gasperini: "Dispiace per Ramos, ma non pensiamo al Real. Testa al Napoli piuttosto"

Gian Piero Gasperini ha commentato il pareggio della sua Atalanta contro il Torino. Una partita che la Dea aveva saldamente in mano (in vantaggio 3-0 dopo 21') prima della rimonta degli avversari, certamente non dovuta al pensiero della sfida di Champions contro il Real, che non avrà a disposizione Sergio Ramos: "Abbiamo saputo che mancherà, non possiamo gioire perché un giocatore viene operato e certamente non ha deconcentrato la squadra. Non pensiamo al Real ma guardiamo piuttosto alla sfida col Napoli"

