Gattuso ha cambiato pelle: la trasformazione del tecnico che ora sogna con la Lazio

Due Gattuso diversi, quasi opposti. Da una parte il "Ringhio" calciatore, il centrocampista combattivo e istintivo che ha costruito la propria leggenda sulla grinta e sull'irruenza; dall'altra il Rino allenatore, oggi più riflessivo, equilibrato e capace di leggere le partite con maggiore profondità. È questa la trasformazione raccontata dal Corriere dello Sport, che evidenzia come il tecnico abbia ormai superato l'immagine del semplice mediano aggressivo.

"La Lazio è la prova finale che la dimensione di Gattuso non è più spiegabile con i vecchi codici del mediano grintoso e iroso", scrive il quotidiano. In quasi dieci anni di carriera in panchina, l'ex centrocampista ha infatti ampliato il proprio bagaglio, modificando idee e metodologie. All'inizio Gattuso aveva guardato soprattutto ai principi di Guardiola e Sarri, puntando su possesso palla e costruzione dal basso. Il primo grande cambiamento è arrivato durante l'esperienza al Valencia nella stagione 2022/23, quando ha inserito anche concetti di marcatura a uomo e maggiore aggressività senza palla.

La Lazio attuale rappresenta la sintesi delle due anime del tecnico. Una squadra capace di pressare uomo contro uomo, con caratteristiche vicine al calcio di Gasperini, ma anche di alternare momenti di gestione attraverso il possesso, seguendo alcuni principi cari a Sarri. "La Lazio più inguaiata, per paradosso, è la combinazione vincente delle due idee di gioco su cui ha puntato Gattuso", sottolinea il quotidiano. A questo il tecnico aggiunge una componente fondamentale: il rapporto umano, la capacità di valorizzare giocatori in difficoltà e recuperare talenti che sembravano smarriti. "Dobbiamo andare sempre a mille", ha ribadito l'ex CT azzurro in conferenza stampa. Una filosofia che oggi non è più soltanto rabbia agonistica, ma un modo di intendere il calcio e la gestione del gruppo.