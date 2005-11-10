Gattuso indica la via per la Lazio che verrà. Noslin in bilico, si ascoltano offerte

Manca ancora l'ufficialità di Rino Gattuso alla Lazio, ma i giochi sono praticamente fatti. E si muove qualcosa anche sul fronte mercato, dove il futuro tecnico ha fatto il punto sulla dirigenza sui giocatori da cui ripartire e chi invece può essere sacrificato.

Noslin non è la prima scelta di Gattuso

LaLazioSiamoNoi fa sapere che la situazione di Tijjani Noslin è in bilico con l'olandese che non è ritenuto la prima scelta del nuovo allenatore. Per questo la Lazio ascolterà le offerte che arriveranno per lui. A gennaio si erano mosse Monaco e Bologna, attenzione anche a quello che può arrivare dai Paesi Bassi col Feyenoord che potrebbe offrire al giocatore la vetrina della Champions League.

Noslin alla Lazio, altri 3 anni di contratto

26 anni, Noslin ha raccolto nell'ultima stagione 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando 5 reti. Arrivato dal Verona nell'estate del 2024 per circa 17 milioni, ha il contratto in scadenza nel 2029.