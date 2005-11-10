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Ufficiale

King Udoh è un nuovo attaccante del Giugliano: ha sottoscritto un accordo biennale

King Udoh è un nuovo attaccante del Giugliano: ha sottoscritto un accordo biennale TUTTOmercatoWEB
© foto di Ufficio Stampa Olbia Calcio
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 18:16Serie C

Ne avevamo parlato proprio nei giorni scorsi, e adesso arriva l'ufficialità del tutto: King Udoh è un nuovo giocatore del Giugliano, club con il quale ha sottoscritto un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota ufficiale:

"Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver acquisito il diritto delle prestazioni sportive del calciatore King Udoh. L’attaccante classe 1997 si lega al club con un accordo su base biennale.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, esordisce tra i professionisti nella stagione 2016/2017 con la maglia del Pontedera. Successivamente veste le maglie di Fermana, Fano e Viareggio, prima di approdare alla Pianese, dove colleziona 25 presenze e 5 reti. Dal 2020 al 2022 è protagonista con l’Olbia, totalizzando 70 presenze e 19 gol tra tutte le competizioni. In seguito prosegue il proprio percorso con Cesena, Gubbio, Trapani e Triestina. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Pro Patria, facendo registrare 30 presenze e 6 reti. Può vantare oltre 200 presenze tra i professionisti".

Queste, le sue parole dopo la firma: "Sono molto contento di essere qui, ringrazio la società e il direttore per aver creduto fortemente in me, speriamo con il lavoro di toglierci tante soddisfazioni e divertirci insieme".

Seguono anche quelle del Ds gialloblù Angelo Antonazzo: “Siamo molto felici di aver portato King Udoh a Giugliano. È un acquisto che conferma il percorso di crescita del nostro Club e dimostra come oggi anche calciatori di spessore scelgano Giugliano. King è un attaccante che abbina qualità, esperienza e grande spirito di sacrificio. È uno di quei giocatori che lotta su ogni pallone, mette costantemente in difficoltà le difese avversarie e conosce bene la categoria. I numeri e il percorso della sua carriera parlano per lui, ma ciò che ci ha colpito maggiormente è stata la sua forte volontà di sposare il nostro progetto e di disputare una stagione importante con questa maglia. Questo acquisto rappresenta al meglio il nostro modo di lavorare. Siamo riusciti a portare a Giugliano un profilo di assoluto valore per la categoria e desidero ringraziare la società per lo sforzo compiuto. King non ci garantirà soltanto gol ed esperienza, ma sarà anche un punto di riferimento prezioso per la crescita dei tanti giovani presenti in rosa. Non vediamo l’ora di vederlo lottare in campo per i nostri colori".

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