Ufficiale Picerno, Nocerino ha firmato un contratto biennale. Va a rinforzare l'attacco dei rossoblù

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Picerno "comunica di aver tesserato il calciatore Luca Nocerino, attualmente svincolato, che ha sottoscritto un contratto con il Club con scadenza 30 giugno 2028.

Attaccante esterno classe 2004, impiegabile anche come seconda punta, Nocerino è un giovane di talento e prospettiva, dotato di rapidità, qualità tecnica e capacità di incidere nell’uno contro uno.

L’AZ Picerno dà il benvenuto a Luca e gli augura le migliori soddisfazioni in maglia rossoblù".

E sempre ai canali ufficiali del club, il Direttore Generale Vincenzo Greco ha commentato l’operazione: "Luca è un calciatore giovane che gia dopo la sua esperienza alla Turris avevamo cercato di portarlo a Picerno, calciatore dalle indubbiamente qualità tecniche con caratteristiche utili al nostro progetto tecnico. Il suo arrivo aggiunge qualità, velocità e imprevedibilità al nostro reparto offensivo. Crediamo che Picerno possa rappresentare il contesto giusto per consentirgli di esprimere pienamente le proprie potenzialità e compiere un ulteriore passo nel suo percorso di crescita".