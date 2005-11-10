Juventus, c'è il primo sì di Zirkzee: e Carnevali attende la svolta per Kolo Muani

La meta bianconera sarebbe gradita all'attaccante del Manchester United. Operazione che sarebbe in prestito. E si tratta Kolo Muani

In ogni sessione di mercato si parla di un possibile ritorno in Italia di Joshua Zirkzee. Questa volta forse potrebbe essere la volta buona. L’ex attaccante del Bologna potrebbe lasciare il Manchester United in questa calda estate abbracciando i colori bianconeri della Juventus. Dalle parti della Continassa infatti sono intenzionati a rinforzare l’organico a disposizione di Luciano Spalletti proprio con l’olandese, elemento di qualità ed esperienza necessario e far fare il salto di qualità alla squadra dopo una stagione terminata con la mancata qualificazione in Champions League.

Primo sì di Zirkzee

E nei giorni scorsi i Red Devils hanno aperto alla cessione del giocatore e nelle ultime ore ci sarebbero stati dei sensibili passi avanti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore avrebbe espresso parere favorevole all’approdo alla Juve. Adesso si attende soltanto il buon esito della trattativa e la fumata bianca, che sono comunque non ancora vicine.

Si attende la svolta per Kolo

Per il reparto offensivo poi si continua a trattare Randal Kolo Muani. L’attaccante del Paris Saint-Germain è l’indiziato numero uno a vestire la maglia della Juve per la prossima stagione, un ritorno per lui. L’ad Carnevali attende la svolta per arrivare al giocatore dei parigini così da completare il puzzle in attacco per Spalletti.