Gattuso: "Lazio ambiente non semplice. Ma ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari"

Rino Gattuso ha ricevuto un riconoscimento nella quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 per la sua straordinaria carriera sportiva e per ciò che ha rappresentato negli anni nel calcio. Ansa e Adnkronos hanno riportato alcune sue dichiarazioni, tra cui quella del momento attuale della Lazio.

"L'ambiente non è semplice, ma fin dal primo giorno ho detto che non volevo sentire alibi. Giochiamo senza tifosi e ne siamo consapevoli, ma voglio che la squadra resti concentrata. Dobbiamo trovare dentro di noi le energie per andare avanti, ci dobbiamo alimentare da soli, soprattutto nei momenti di difficoltà. Devo dire, però, che ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari, che mi stanno seguendo con grande disponibilità e impegno. Per me è un onore allenarli".