Gattuso osserva la Serie A: il ct della Nazionale presente a San Siro per Inter-Como

Tra gli spettatori accorsi a San Siro per la sfida tra Inter e Como ce n'è uno particolarmente illustre. Si tratta del ct della Nazionale Rino Gattuso che, come è sua abitudine ormai da inizio stagione, va a visionare varie partite di Serie A nel corso del weekend per vedere da vicino giocatori che fanno già parte del suo gruppo e altri che potrebbero risultare degli interessanti nuovi innesti.

Per quanto riguarda il confronto tra nerazzurri e lariani, sono tanti gli azzurri che fanno parte dell'organico di Chivu: da Bastoni a Barella, arrivando poi a Dimarco e Pio Esposito. In vista dei playoff, potrebbe rientrare nelle convocazioni anche Acerbi (titolare oggi ancora la squadra di Fabregas).