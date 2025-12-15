TMW
Olimpico gremito di spettatori VIP: anche Gattuso e Buffon presenti per Roma-Como
Non solo un vecchio compagno giallorosso come Leandro Paredes. All’Olimpico questa sera nel super incontro tra Roma e Como, valida per la chiusura della quindicesima giornata di Serie A, sono presenti altri due spettatori d'eccezione.
Infatti, secondo quanto raccolto dall'inviato di TMW presente allo stadio capitolino, il CT dell'Italia Gennaro Gattuso e il capo delegazione della nazionale italiana Gigi Buffon sono seduti in posti dedicati per assistere dal vivo allo scontro da piani alti del campionato. Occhi sui giocatori italiani molto probabilmente, in ottica playoff Mondiali 2026.
