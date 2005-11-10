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Il Genoa annuncia l'acquisto del talento svizzero Meichtry

Il Genoa annuncia l'acquisto del talento svizzero Meichtry TUTTOmercatoWEB
Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 23:00Serie A
Il centrocampista, 20 anni, ha sostenuto le visite mediche in giornata prima di apporre la firma a un contratto pluriennale

Il Genoa rende noto di aver acquistato dal Thun il centrocampista Franz-Ethan Meichtry. 20 anni, nazionale U21 svizzero, si è trasferito a titolo derfinitivo firmando un contratto su base pluriennale.

È stato uno dei protagonisti della favola Thun


Nell'ultimo campionato, Meichtry è stato fra i protagonisti dell'incredibile cavalcata del Thun, squadra neopromossa che ha vinto il campionato elvetico: 35 le sue presenze in campionato e 8 reti.

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