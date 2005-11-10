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Genoa, arriva dal Venezia un fantasista promettente: preso il 2008 Maiorano
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Nuovo arrivo in casa Genoa. Il club ligure in maglia rossoblù ha infatti definito l'acquisto a titolo definitivo dal Venezia di Francesco Maiorano (18 anni), promettente centrocampista offensivo classe 2008 che nella passata stagione si è messo in luce in Serie D con la maglia del Real Aversa, club nel quale si era trasferito in prestito.
L'accordo per il trasferimento del fantasista di piede mancino è stato confermato dal deposito del contratto nell'apposito registro di Lega Serie A.
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