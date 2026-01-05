Ufficiale Real Normanna, arriva un giovane attaccante dal Venezia: è il 2008 Maiorano

"La Real Normanna comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Maiorano, attaccante classe 2008, che arriva in prestito dal Venezia FC, società che la dirigenza granata ringrazia per la disponibilità e la proficua collaborazione". Inizia così la nota del club campano in merito all'arrivo del giovane calciatore che ha già esordito con la maglia granata nella giornata di ieri contro l'Heraclea.

"Prima dell’approdo alla Real Normanna, Francesco Maiorano è stato protagonista con il settore giovanile e la Primavera del Venezia FC, club con il quale resta contrattualmente legato fino al 30 giugno 2027, dopo aver firmato il suo primo contratto da professionista. - si legge ancora nel comunicato - Arrivato in laguna nell’estate del 2022 dal Benevento, si è distinto soprattutto nelle categorie Under 15 e Under 16, realizzando complessivamente 29 reti, con una stagione Under 16 da assoluto protagonista (26 presenze e 16 gol).

Giocatore di qualità, mancino naturale, capace di saltare l’uomo palla al piede e dotato di un buon fiuto per il gol, Maiorano può ricoprire il ruolo di trequartista, seconda punta o esterno offensivo, grazie a rapidità di pensiero, ottima tecnica individuale e spiccata propensione offensiva. La Real Normanna accoglie Francesco Maiorano con grande fiducia, augurandogli un percorso di crescita importante e ricco di soddisfazioni in maglia granata".