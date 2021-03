Genoa, da Udine...all'Udinese: il ritorno in campo di Davide Biraschi 111 giorni dopo l'infortunio

vedi letture

111 giorni. Tanto è passato dall’ultima apparizione di Davide Biraschi con la maglia del Genoa. Il difensore rossoblu si infortunò alla spalla nel match di andata della Dacia Arena, perso dalla formazione di Rolando Maran per 1-0. Da lì il lungo percorso di riabilitazione e recupero che ha portato la convocazione da parte di mister Ballardini esattamente un girone dopo, per la sfida che fra poco più di un'ora il Grifone giocherà contro l'Udinese.

Da Udine, all’Udinese - Non solo. Il tecnico ravennate ha deciso di schierarlo in campo dal primo minuto contro i bianconeri di Luca Gotti al fianco di Ivan Radovanovic e Mimmo Criscito. Un attestato di fiducia che l'allenatore ha voluto dare al centrale romano il quale ha lavorato sodo per farsi trovare pronto per la chiamata. Adesso torna a sentire il profumo dell'erba in un match importante per il suo Genoa per staccare le zone basse della classifica. Quasi 4 mesi dopo. 111 giorni dopo. Il ritorno di Davide Biraschi.