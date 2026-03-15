Genoa, De Rossi: "Partita importantissima, il Verona ha bisogno di punti"
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Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha presentato ai microfoni di Dazn il match che il Grifone giocherà allo stadio Marcantonio Bentegodi contro l'Hellas Verona.
La presentazione del match.
"È una gara importantissima come tutte le partite di questo campionato, l'abbiamo visto nell'ultima nostra uscita contro la Roma. Lo stesso Verona ha fatto punti contro il Bologna. Noi siamo pronti a preparati alla partita e ci aspettiamo una squadra forte che ha disperato bisogno di punti".
I punti di forza del Verona.
"Hanno individualità importanti ed è una squadra che si sa chiudere bene e sa ripartire in modo pericoloso. Orban, Bowie e Harroui sono giocatori importanti e anche chi parte dalla panchina può creare problemi".
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