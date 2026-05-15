Ufficiale Malinovskyi lascia il Genoa a fine stagione. Il club: "Questa sarà per sempre casa tua"

Ruslan Malinovskyi lascerà il Genoa al termine della stagione. La comunicazione era stata già data nei giorni scorsi dal tecnico Daniele De Rossi, ora c'è anche la nota del Grifone che spiega come quella contro il Milan sarà l'ultima del centrocampista ucraino davanti al pubblico di Marassi:

"Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation in quella che in questi anni è stata, e rimarrà negli anni, casa tua. Dall’inizio, per sempre".