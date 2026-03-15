Genoa, De Rossi pronto a lanciare Amorim? Il brasiliano potrebbe debuttare da titolare in A

Ancora qualche ora e Daniele De Rossi diramerà la formazione ufficiale. La sfida contro il Verona si avvicina. Il Genoa affronterà il Verona in uno scontro diretto importante per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. E per farlo, il tecnico rossoblù dovrebbe, condizionale ancora d'obbligo in queste ore che ci separano dal calcio d'inizio, affidare le chiavi del centrocampo ad Alex Amorim. Il neo acquisto del mercato di gennaio dovrebbe infatti fare il suo debutto dal primo minuto in Serie A.

Le parole di De Rossi

Giocatore di qualità, è stato spesso elogiato dal suo allenatore nel corso delle conferenze stampa. "Amorim ha firmato per cinque anni e penso sarà un pilastro del Genoa" ha spesso dichiarato il mister che vede nel centrocampista brasiliano un giocatore di qualità capace di fare da raccordo fra centrocampo e attacco. Un periodo di inserimento in un nuovo contesto ci sta ma piano piano il ragazzo si potrebbe rosicchiare un posto importante in questo Genoa.

Pochi scampoli di match finora

Il debutto allo "Zini" di Cremona per una manciata di minuti più recupero. Poi i 25 minuti contro il Torino, personalità e qualità nel successo per 3-0 contro i granata allora allenati da Baroni. Poi la ripresa di San Siro e il calcio di rigore causato per un'ingenuità che ci può stare nel percorso di crescita del ragazzo. Oggi la possibile occasione dal primo minuto. Per provare a prendersi il Genoa.