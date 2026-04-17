TMW Genoa, la prima volta di Amorim: il brasiliano a Pisa potrebbe anche partire da titolare

La prima volta di Alexsandro Amorim. Il centrocampista brasiliano del Genoa si scalda per una maglia da titolare per la gara contro il Pisa. L'assenza contemporanea dei due padroni della mediana rossoblù Ruslan Malinovskyi e Morten Frendrup, squalificati dal giudice sportivo insieme al versatile Mikael Ellertsson, porterà Daniele De Rossi a trovare delle soluzioni alternative per la sfida dell'Arena Garibaldi. Fra le opzioni da valutare c'è anche quella appunto di lanciare dal primo minuto il classe 2005.

Gli elogi di De Rossi

Arrivato nel mercato di gennaio dall'Alverca, il giocatore viene tenuto molto in considerazione dal tecnico che non ha perso occasione nelle precedenti conferenze stampa di elogiarne le potenzialità sottolineando come possa diventare presto un giocatore prezioso per il Grifone. "Amorim sarà il titolare del Genoa l’anno prossimo e per tanti anni ancora" ha sottolineato De Rossi.

Cinque presenze stagionali

In stagione il tecnico rossoblù ha preferito centellinarlo in quanto il ragazzo si trovava di fronte ad una nuova realtà. Il debutto nei minuti finali della gara pareggiata a Cremona contro i grigiorossi lombardi mentre contro il Torino ha disputato 25 minuti. A San Siro contro l’Inter ha disputato un tempo mentre a Verona e contro l’Udinese ha collezionato rispettivamente 19 e 6 minuti.