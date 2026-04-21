Genoa, dopo Baldanzi e Bijlow ecco Amorim: sboccia il mercato di gennaio. Ora Zatterstrom?

Pochi acquisti ma mirati. E' stato un mercato di gennaio con pochi movimenti quello del Genoa. Del resto il Chief of Football Diego Lopez lo aveva fatto capire ampiamente alla vigilia: l'obiettivo principale era quello di valorizzare al meglio la rosa già a disposizione a cui sarebbero stati aggiunti quei tasselli necessari per fare un passo in avanti dal punto di vista della qualità. E così è stato. Sono stati quattro gli innesti che sono arrivati con l'anno nuovo, di fatto uno per ruolo, e che hanno iniziato a farsi vedere (chi più chi meno) in questa seconda parte di stagione.

Da Baldanzi a Amorim

Brilla innanzitutto la stella di Tommaso Baldanzi, protagonista con i suoi movimenti palla al piede, è stato in grado di dare quel quid in più al reparto offensivo rossoblù. Bene anche Justin Bijlow che ha saputo ritagliarsi uno spazio importante fra i pali mentre a Pisa si è visto con continuità Alexsandro Amorim. Il centrocampista brasiliano, su cui De Rossi punta per il futuro, è stato protagonista di un'ottima gara sia in fase di costruzione che di rottura del gioco avversario.

L'occasione per Zatterstrom

All'appello manca soltanto un giocatore: Nils Zatterstrom. Il difensore svedese ha trovato fin qui poco spazio in quanto sostituto naturale di Johan Vasquez, capitano e titolare inamovibile. Chissà che, con la salvezza acquisita, l'allenatore rossoblù possa dare un po' più di riposo al suo centrale in modo che possa avvicinarsi nel migliore dei modi al Mondiale che il Messico disputerà da padrone di casa. Così da dare minutaggio anche ad un giocatore interessante come il classe 2005. Voluto fortemente dallo stesso De Rossi e pronto a ritagliarsi qualche occasione per mettersi in luce.