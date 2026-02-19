Baldanzi migliora, Amorim scalpita, Messias conferma: più qualità nel centrocampo del Genoa

Aggiungere più qualità al centrocampo. Il messaggio di Daniele De Rossi sembra essere molto chiaro. Ed in vista della gara di domenica all'ora di pranzo contro il Torino potrebbero esserci delle novità in mezzo al campo. Contro la Cremonese c'è stato l'inserimento di Messias insieme a Malinovskyi e Frendrup con lo slittamento a sinistra di Ellertsson mentre per il match del "Ferraris" potrebbero esserci ancora più minuti per Tommaso Baldanzi e Alex Amorim. Se dal primo minuto o a gara in corso lo deciderà il mister, ci sono ancora tre allenamenti, ma le quotazioni dei due potrebbero salire.

Cresce Baldanzi

Il fantasista arrivato a gennaio dalla Roma ha debuttato in rossoblù nella seconda frazione di gara allo "Zini". 18 minuti più recupero in cui ha mostrato comunque di essere in crescita di condizione, dopo alcuni problemi muscolari che ne hanno tardato l'impiego. La sua imprevedibilità e la sua fantasista restano delle componenti molto importanti per aiutare il Genoa a raggiungere la salvezza.

Procede l'inserimento di Amorim

Persiste la curiosità invece sul centrocampista brasiliano. Il numero 4 rossoblù, arrivato all'ombra della Lanterna dopo un vero e proprio blitz old style di Diego Lopez ad Alverca, può dare più geometrie alla manovra. A Cremona ha disputato una manciata di minuti. La sensazione è che venga inserito piano piano in una realtà tutta nuova. Anche se la volontà di De Rossi è molto chiara: "L’ho preso per fare il play".